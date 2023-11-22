تعد غابة نوتيكا، في غرب پولندا، موطنا لأحد المبانى الأكثر إثارة للجدل في العالم، وهو مجمع على طراز العصور الوسطى يعرف باسم «قلعة ستوبنيتسا».



وبدأ بناء قلعة ستوبنيتسا في عام 2015، لكنها لم تبدأ في جذب الاهتمام حتى عام 2018، عندما بدأ الناس يتساءلون عن شكل هذا الهيكل العملاق الذي يرتفع على حافة محمية طبيعية معروفة.



وحتى الآن لا يعرف احد من هو مالك قلعة ستوبنيتسا، حيث يشتبه البعض في أنها مشروع للملياردير جان كولشيك، الذي توفي في عام 2015. بينما تزعم بعض المصادر أنها تنتمي إلى الطبيب ورجل الأعمال باول إن، لكن كلها روايات يصعب تصديقها حتى الآن، وسط تساؤلات عمن سينفق ما يعادل 91 مليون دولار، على مسكن شخصي بهذا الحجم والطراز.