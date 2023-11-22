انضم البيت الأبيض إلى منصة «ثريدز» للتواصل الاجتماعي التابعة لشركة «ميتا» والمنافسة لمنصة «إكس» التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك.



وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة كانت قيد التنفيذ منذ عدة أسابيع، مدشنا حسابه الرسمي على «ثريدز»، بالإضافة إلى حسابات رسمية لكل من الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى، ونائبة الرئيس كمالا هاريس وزوجها.



وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية روبين باترسون ان السبب في هذه الخطوة هو «اننا ملتزمون بالتواصل مع الناس أينما كانوا».



في سياق متصل، قال متحدث باسم حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن لشبكة «سي.إن.إن» الاخبارية إن بايدن وهاريس سيدشنان حسابين شخصيين على «ثريدز» أيضا.



ويعزز قرار البيت الأبيض الانضمام إلى «ثريدز»، التي يسيطر عليها مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا بلاتفورمز»، من مصداقية المنصة.



يأتي ذلك أيضا في وقت تعلن فيه بعض الشخصيات العامة الشهيرة أنها ستحول حساباتها الشخصية بالكامل من منصة «إكس» إلى «ثريدز»، قائلة إن سلوك ماسك هو الدافع وراء هذه الخطوة.