يقوم مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس بزيارة تفقدية الساعة 2:30 ظهر اليوم الأربعاء للاطلاع على عملية التجهيزات اللازمة من قبل قطاع المالية والإدارية للقاعات المخصصة لإجراء الاختبارات للمتقدمين في مبنى المجلس البلدي بمناسبة بدء الاختبارات للوظائف الإشرافية، حيث سينطلق مساء اليوم أول اختبارات الوظائف الإشرافية في البلدية، وذلك بمبنى المجلس البلدي بمشاركة ممثلين عن الإدارة القانونية والجهاز التنفيذي وقطاع الرقابة والتفتيش للرقابة على الاختبارات التحريرية تعزيزا لمبدأ الشفافية. وفي سياق آخر، يواصل م.سعود الدبوس تكريم الكفاءات الوطنية لما يبذلونه من جهود وإسهامات في تطوير العمل بإداراتهم بمختلف المحافظات، حيث كرم أمس وبحضور مدير إدارة السلامة في بلدية الجهراء م.حمود المطيري، وم.عيد الهاجري وم.غانم الشمري لجهودهم في تطوير عمل الإدارة بالمحافظة.