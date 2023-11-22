بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بنقل هشام البلام ـ من شغل وظيفة مدير إدارة تحديد الملكية - لشغل وظيفة مدير إدارة المساحة - قطاع المساحة. ونص القرار على أن على مدير عام البلدية وسائر القطاعات المعنية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. من جانب آخر، أصدر الشعلة قرارا بندب م.ثامر المطيري بدرجة وكيل وزارة مساعد، بالإضافة الى عمله للقيام بمهام م. فهد باتل الرشيدي نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة اعتبارا من تاريخ 2023/11/22 ولحين العودة من الإجازة الدورية.