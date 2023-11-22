

تحديد علاج لفقدان حاستي الشم والتذوق

حدد الأطباء علاجا واعدا للضرر الذي يلحقه ڤيروس كورونا بحاستي الشم والتذوق. ويتضمن الإجراء الذي يستغرق 10 دقائق قيام الطبيب بحقن الستيرويد في مجموعة من الأعصاب في قاعدة الرقبة، ما يحفز الجهاز العصبي. واستخدمت الطريقة هذه لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة والصداع النصفي ومشاكل أخرى تتعلق بالدورة الدموية.

وتخبر النهايات العصبية التي تكتشف الرائحة الدماغ بكيفية تفسير المعلومات الكيميائية التي تشكل الرائحة، وعندما تتضرر يمكن أن يؤدي ذلك إلى الباروسميا. وفي دراسة أجريت على 54 مريضا يعانون من باروسميا مستمرة بعد ڤيروس كورونا (مصطلح يستخدم لوصف الحالات الصحية التي تشوه حاسة الشم والتذوق)، قدم العلاج بعض الراحة المنشودة في حاسة الشم.

وشهد الإجراء نفسه قيام الطبيب بحقن مخدر ممزوج بالستيرويد في قاعدة الرقبة، حيث تقع مجموعة الأعصاب على جانبي الحنجرة، حيث تقوم بتوصيل الإشارات إلى الرأس والرقبة والذراعين والصدر. وقال الدكتور آدم زوغا، اخصائي الأشعة العضلية الهيكلية في «جيفرسون هيلث» في فيلادلفيا، والذي قاد الدراسة: «لقد تم الإبلاغ عن الباروسميا سابقا كاضطراب نادر يحدث بعد صدمة الدماغ، وجراحة الدماغ، والسكتة الدماغية، والمتلازمات الفيروسية، ومع بعض أورام الرأس والرقبة. لم نكن واثقين تماما من أن الإجراء سينجح في علاج الباروسميا».

ولم يتم توضيح أسباب اختيار الفريق لحصر العقدة النجمية (SGB) كعلاج محتمل، على الرغم من وجود فرضية عامة مفادها أن هذا النوع من الحقن في تشابك الأعصاب يمكن أن يعيد معايرة جزء الجهاز العصبي الذي يتعامل مع المهام اللاواعية إلى حالة ما قبل الإصابة بـ «كوفيد».

وأظهرت النتائج الأولية أن الإجراء كان ناجحا إلى حد كبير. ومن بين 37 مريضا قدموا معلومات المتابعة، أفاد 22 شخصا بأن الشم لديهم تحسن بعد أسبوع واحد من الحقن.

المصدر: «ديلي ميل»





