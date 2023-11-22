مع دخول فصل الشتاء والبرد، ارتفعت أسعار المدافئ بنسبة 100% عن أسعار العام الماضي رغم تراجع جودتها وانخفاض كميات المازوت المخصصة لكل اسرة وارتفاع اسعاره في السوق السوداء.



وأشار أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة في تصريح صفحة اذاعة «شام إف إم»، إلى زيادة الإقبال على شراء المدافئ التي تعمل على الحطب في ظل شح مادة المازوت، فيما وصل سعر مدفئة الحطب الجيدة المصنوعة من مادة الفونط إلى مليون ونصف، مؤكدا عدم وجود إقبال على شراء مدافئ الغاز والمازوت لندرتهما وارتفاع اسعارهما.



وقال إن أسعار المدافئ ارتفعت بنسبة 100% عن العام الفائت، حيث يشهد هذا العام ارتفاعا في الأسعار وانخفاض في جودة المدافئ، مبينا أن الصاج المستخدم في صناعة المدافئ قلت سماكته، ونوعية الطلاء المستخدم في بخ المدافئ والإكسسوارات أيضا تدنت جودتها.



ونوه حبزة إلى وجود ورشات تقوم بصناعة المدافئ ولا تحمل أية «ماركات» وهي مصنعة من صاج ذي سماكة قليلة جدا وبدائية ويمكن استخدامها لموسم شتوي واحد لا أكثر.