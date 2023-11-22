ناصر العنزي





حقق «الأزرق» نتيجة مرضية وخرج فائزا على منتخب أفغانستان 4-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية. وبهذه النتيجة، أصبح لمنتخبنا 3 نقاط خلف المنتخب القطري المتصدر بـ 6 نقاط.

تقدم الأزرق بهدف في الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها المهاجم شبيب الخالدي بنجاح في الدقيقة 17 ثم فقد بعدها الطريق نحو مرمى الخصم بعدما كثرت أخطاؤه في التمرير «خذ وهات» فذهبت مجمل كراته في غير مكانها.

وقد أجرى مدرب منتخبنا البرتغالي روي بينتو تغييرات على تشكيلته أمام الهند ولعب بكل من عبدالرحمن كميل وفي الدفاع عبدالله عمار وفهد الهاجري وحسن حمدان ومحسن فلاح، وفي الوسط رضا هاني وعذبي شهاب وأحمد الظفيري، وفي المقدمة بندر السلامة وشبيب الخالدي ومحمد دحام، وعجز كل هؤلاء اللاعبين عن إيجاد هجمة صحيحة مكتملة تبدأ من الدفاع مرورا بالوسط فالهجوم، ورغم أن الكرة كانت تحت سيطرة لاعبينا معظم الشوط الأول إلا إنها لم تصل إلى درجة الخطورة فكانت تعود أدراجها دون أن تحقق أهدافها خصوصا وأن المنافس متواضع المستوى وكانت الحسنة الوحيدة لمنتخبنا ركلة الجزاء التي تسبب بها بندر السلامة وهو الأفضل بين زملائه وفرصة مهدرة من أحمد الظفيري وهو على بعد خطوات من المرمى، فيما استسلم شبيب الخالدي للرقابة ومثله دحام الذي وقع كثيرا في التمرير الخطأ.

وفي مطلع الشوط الثاني أدخل بينتو لاعبيه بدر طارق وعيد الرشيدي بدلا من أحمد الظفيري وبندر السلامة، ووسط تكتل دفاع أفغانستان، حيث تراجع كل لاعبيه للوراء، فإن التسديد المباشر من خارج المنطقة من الحلول المجدية، وبالفعل تمكن «الأزرق» من إضافة الهدف الثاني بقذيفة خرجت من قدم محمد دحام في الزاوية العليا «هدف جميل» (70). وواصل منتخبنا شن هجماته، وأهدر شبيب الخالدي فرصة هدف ثالث وهو قريب من المرمى (76)، لكنه عاد سريعا وسجله بعد مجهود من عيد الرشيدي (79)، ثم أضاف عذبي شهاب الهدف الرابع بعد تحضير من الرشيدي الذي بذل مجهودا طيبا في الجهة اليمنى (80).

أدار المباراة الحكم الأردني أحمد فيصل وأجاد في إدارتها.

خسارة الأولمبي من الإمارات

إلى ذلك، خسر منتخبنا الأولمبي 0-3 أمام الإمارات في المباراة الودية التي جمعتهما أمس في معسكره بمدينة الشارقة وذلك ضمن استعداداه لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما التي ستقام في قطر أبريل المقبل.

وكان الأولمبي قد خسر في الودية الأولى أمام طاجيكستان 0-1.