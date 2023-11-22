يحيى حميدان



أرجع مساعد مدرب فريق كرة الصالات بنادي النصر عبدالله شيخان ضعف نتائج «العنابي» في الجولات الـ 4 الأولى من مسابقة الدوري إلى تأخر وصول المدرب الإيطالي ساندرو زانيتي والمحترفين الپاراغوياني أوسكار مارتينيز والبرازيلي ويسلي سوسا.



وقال شيخان، في حديث خاص مع «الأنباء»، إن هذا التأخر في وصولهم يعود إلى بعض الإجراءات الإدارية لاستخراج سمات الدخول «الفيزا»، مشيرا إلى أن الفوز على خيطان 4-0 في الجولة الرابعة بعد 3 هزائم يؤكد أن النصر في طريقه للتحسن والتطور في قادم الجولات.



وبين أن النصر غير مطالب بتحقيق البطولات وذلك لكونه من الفرق الحديثة في لعبة كرة الصالات، لكن هذا الأمر لا يخفي رغبتنا في التأهل إلى دور الستة ومن ثم المنافسة على المركز الثالث عند نهاية المسابقة.



وأوضح شيخان أن المنافسة تبدو صعبة للغاية هذا الموسم ولن يكون طريق الكويت، متسيد البطولات في الموسمين الماضيين، مفروشا بالورود بسبب دخول السالمية غير المتوقع على خط المنافسة، وكذلك لوجود كاظمة واليرموك اللذين يملكان نوعية جيدة من اللاعبين.



وتمنى شيخان زيادة عدد الأندية المشاركة في نشاط كرة الصالات، معتبرا أن وجود 8 أندية فقط غير كاف وتحتاج اللعبة مشاركة كل الأندية للوصول إلى مستوى أفضل، رغم أن الدوري الكويتي معروف على المستوى العربي بسبب وجود منتخب قوي ومحترفين أجانب معروفين عالميا. ويحتل النصر حاليا المركز السادس في ترتيب مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط.