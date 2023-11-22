العوفان: على الفائقين الاستمرار في درب التفوق والتميز حتى يكونوا قادة ورواد هذا المجتمع



أقام مكتب الشهيد حفل تكريم للفائقين والمتميزين من أبناء شهداء الكويت الأبرار للعام الدراسي (2022-2023) تحت رعاية وبحضور وزير الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء الشيخ محمد العبدالله.



وقال المدير العام للمكتب التابع للديوان الأميري صلاح العوفان في كلمة أمام الحفل إن الاحتفاء بكوكبة من الطلبة والطالبات الفائقين دراسيا من أبناء الشهداء الذين اجتهدوا وثابروا حتى نالوا شرف التفوق بجدارة لرفع شأن الوطن يأتي تخليدا لذكرى الشهداء الأبرار.



وأعرب العوفان عن الفخر والاعتزاز بأبناء الشهداء الذين يشقون طريقهم نحو المعرفة بنجاح وتفوق في تحصيلهم الدراسي والعلمي، مشيرا إلى أنهم ثروة الوطن الحقيقية وتكريمهم اليوم هو تكريم لذويهم الذين سطروا بدمائهم استقرار وأمن الوطن.



وأضاف أنه يقع على عاتق الفائقين مسؤولية أكبر فالخطوة التالية هي الاستمرار في درب التفوق والتميز حتى يكونوا قادة ورواد هذا المجتمع، مبينا أن "أكبر التحديات التي نواجهها اليوم هي بناء مجتمعات قوية وآمنة وناجحة".



وأكد العوفان مواصلة المكتب تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لأبناء الشهداء تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، بتقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء تخليدا ووفاء وعرفانا لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم وبذلوا دماءهم الغالية في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.



وقال إن الفائقين هم طاقات المستقبل وعلى أياديهم تشيد نهضة المجتمع وازدهاره وإذا كان هذا شأنهم فإن من الواجب الاعتناء بهم "وأن تكريمنا هو تشجيع لهم على الانطلاق والتعلم الذي يمثل حجر الزاوية في تقدم وتطور مجتمعنا".