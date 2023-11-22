رحب وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم الاربعاء، بالتوصل الى اتفاق هدنة انسانية في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح 50 أسيرا تحتجزهم حركة حماس منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من اكتوبر الماضي من بينهم امريكيون.

وقال بلينكن في بيان صحافي ان "نتيجة اليوم جاءت بعد عمل دبلوماسي دؤوب وجهود متواصلة قامت بها الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخارجية" معربا في الوقت نفسه عن تقدير واشنطن لدور قيادتي قطر ومصر في التوصل الى اتفاق الهدنة في غزة.

وأضاف ان الهدنة الانسانية ستكون فرصة تسهل من خلالها نقل الرهائن الى بر الامان وتسمح بوصول مساعدات انسانية اضافية الى المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وكانت قطر اعلنت في وقت سابق اليوم نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة (حماس) لتسفر عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم اعلان توقيت بدئها خلال 24 ساعة وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأضاف البيان "كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية".