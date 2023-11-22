وزير الخارجية البريطاني يصف الاتفاق "بالخطوة الهامة"

باريس تشيد بجهود قطر للإفراج عن الرهائن..وتأمل أن يكون من بينهم فرنسيون

الأردن يعبر عن أمله في أن تكون الهدنة خطوة لإنهاء الحرب واستهداف الفلسطينيين

رحب ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني بالاتفاق الذي تم التوصل له بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء، لوقف إطلاق النار أربعة أيام، واصفا إياه بأنه "خطوة هامة".

وحث الوزير الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل.

وقال كاميرون "هذا الاتفاق خطوة هامة نحو طمأنة عائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة... أحث جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل".

وأصدرت الخارجية الصينية بيانا رحّبت اليوم الأربعاء، رحبت فيه بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحركة حماس الذي ينص على هدنة إنسانية من أربعة أيام يفرج خلالها عن خمسين رهينة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري: "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات".

بدورها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن باريس تأمل بأن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق "الهدنة الإنسانية" المبرم بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت كولونا لإذاعة "فرانس إنتر"، "نأمل بأن يكون ثمة فرنسيون. نأمل بذلك ونعمل على ذلك". ورحبت الوزيرة كذلك "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

من جانبها أعربت الأردن عن أملها في أن يكون وقف إطلاق النار في غزة خطوة لإنهاء الحرب واستهداف الفلسطينيين.