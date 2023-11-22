بشرى شعبان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، أهمية الربط الآلي بين الوزارة وقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية، والذي سيمنع محاولات التلاعب خلال عقد عموميات الجمعيات التعاونية وانتخابات مجالس إدارتها.

وقال المالك، على هامش تكريمه مدير وموظفي إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية، إن «الوزارة تسعى للتوسع في عمليات الربط الآلي مع «الداخلية» لاسيما فيما يخص صرف المساعدات الشهرية»، كاشفا أن عملية الربط الحالية، والتي تسعى الوزارة إلى التوسع فيها، قلّصت مديونية المساعدات من 13 مليون دينار إلى أقل من 4 ملايين، وهي خطوة غاية في الأهمية للمحافظة على المال العام، وحصر عملية الصرف بين مستحقيها فقط».

وأضاف المالك «نسعى إلى الربط الآلي مع وزارة الداخلية بما يمكننا من حصر أعداد متلقي المساعدات الذين قضوا أكثر من 6 أشهر خارج البلاد، عبر وصول اشهارات تنبيه خاصة بذلك، لوقف الصرف عنهم».