رحب وزراء خارجية عرب ومسلمون باتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، لكنهم قالوا إنه ينبغي تمديدها لتصبح خطوة أولى نحو وقف كامل للأعمال القتالية.

وقال وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن خلال مناقشة حول مائدة مستديرة مع صحافيين في لندن إن الاتفاق، الذي يتضمن إطلاق سراح رهائن وزيادة المساعدات لقطاع غزة، يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف محادثات حل الدولتين.



جاء ذلك فيما يواصل وزراء مجموعة الاتصال العربية ـ الاسلامية المنبثقة من قمة الرياض زياراتهم للعواصم الكبرى للضغط على حلفاء إسرائيل الرئيسيين لوضع نهاية لحربها على غزة.



وقد حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من ان «يتم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة كوسيلة للعقاب الجماعي».



وقال من العاصمة البريطانية لندن إن «وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل للأعمال القتالية».



من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن «غزة بحاجة إلى 800 شاحنة يوميا، لذلك لاتزال هناك فجوة كبيرة في المساعدات رغم الاتفاق»، محذرا من ان «احتمالات تفجر العنف في الضفة الغربية تتصاعد يوما بعد يوم».



بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه «ينبغي ألا يتم استغلال الأوضاع المزرية في شمال قطاع غزة للتحريض على النزوح».