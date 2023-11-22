أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت بنجاح في المدار قمرا اصطناعيا للتجسس، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم كيم جونغ أون اطلع على صور لقواعد عسكرية أميركية في غوام، أرسلها قمر الاستطلاع الأول لبيونغ يانغ.



وبعد فشل محاولتين في مايو وأغسطس، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن صاروخا أطلق في ساعة متقدمة الثلاثاء و«وضع بدقة قمر الاستطلاع مليغيونغ-1 في مداره».



وقالت الوكالة إن القمر الاصطناعي «يبدأ رسميا مهمته الاستطلاعية اعتبارا من الأول من ديسمبر بعد إنهاء 7 إلى 10 أيام من عملية إجراء تعديلات بسيطة»، مضيفة أن القمر بدأ إرسال صور.



وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي اطلع على الصور الجوية لقاعدة أندرسون الجوية وميناء أبرا وقواعد عسكرية أميركية أخرى ملتقطة من الجو فوق غوام في المحيط الهادئ أمس.



ونددت واشنطن وسيئول وطوكيو بعملية الإطلاق التي تتحدى العقوبات، وهي ثالث محاولة هذا العام لوضع قمر اصطناعي في المدار، والمحاولة الأولى منذ لقاء كيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة فضائية روسية في سبتمبر.