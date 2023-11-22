تماضر الخالد: إطلاق كتاب بتقنية الذكاء الاصطناعي يستعرض من خلاله الدور الرائد والمحوري للمرأة الكويتية في الصناعة النفطية

الوزارة تستخدم روبوت يمكن من خلاله الضيوف مسح الكود للدخول إلى موقع الوزارة وتصفح الإصدارات والمجلات الإلكترونية

أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وافتتحه وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، بأرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد، إن مشاركة وزارة النفط في معرض الكتاب بدورته الحالية تأتي بهدف استعراض الإنتاج الفكري للوزارة، وتعزيز التواصل الثقافي، وكذلك عرض الإصدارات المتنوعة والجديدة سواء الرقمية أو الإلكترونية التي ترصد الصناعة النفطية في البلاد وتطورها.



وأضافت إنه وبالتزامن مع معرض الكويت الدولي للكتاب فإن وزارة النفط أطلقت أحدث برامجها للتحول الرقمي والمتمثل في إصدار كتاب بتقنية الذكاء الاصطناعي يستعرض من خلاله الدور الرائد والمحوري للمرأة الكويتية في الصناعة النفطية، حيث استخدمت الوزارة الصوت والكتابة وللمرة الأولى عبر تقنية الذكاء الاصطناعي المتمثل في المذيعة الافتراضية الخاصة بوزارة النفط.



وقالت ان كتاب «المرأة في القطاع النفطي.. دور رائد وإنجازات متميزة» يعتبر الثاني الذي تطرحه وزارة النفط بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الوزارة على مستوى الوزارات والقطاع النفطي في إطلاق أول كتاب بتقنية الذكاء الاصطناعي ليسرد نشأة القطاع النفطي والتعرف على الأوائل وجهودهم في تطوير الصناعة النفطية في البلاد، مبينة ان الكتاب الأول استخدم الصوت فقط، فيما استخدم في الكتاب الثاني نظام الصوت والكتابة بتقنية الذكاء الاصطناعي.



وأشارت إلى أن جناح وزارة النفط سيوفر تجربة رائدة لزواره تتمثل في استخدام روبوت يمكن من خلاله الضيوف مسح الكود للدخول إلى موقع وزارة النفط على الإنترنت وتصفح الإصدارات والمجلات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وذلك تسهيلا على الزوار ودمج التكنولوجيا الحديثة مع الواقع وتسهيل الحياة.



وذكرت أن فريق وزارة النفط من إدارة العلاقات العامة والإعلام من المقرر أن يشارك في جلسات عمل ومحاضرات على هامش المعرض لإبراز دور القطاع النفطي وأهميته في الكويت، كما أن لجنة الثقافة البترولية بالوزارة ستشارك بمحاضرات توعوية نفطية حول أهمية الصناعة البترولية لطلبة المدارس الزائرين.