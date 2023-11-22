

قالت وزارة الدفاع إن منتسبي برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم (4) زاروا مقر الأمم المتحدة في الكويت، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الأول من البرنامج الذي يتطرق للسياق الاستراتيجي المحلي والاقليمي والعالمي.



وذكرت الوزارة في بيان صحافي إن منتسبي البرنامج تلقوا خلال الزيارة محاضرة عن «المنظمات الدولية وتأثيرها على العمليات العسكرية»، ألقتها المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت غادة الطاهر.



وينعقد برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي رقم 4 من 19 الجاري إلى 17 ديسمبر المقبل، ويهدف إلى تطوير المعرفة للضباط القادة بالسياق الوطني والإقليمي الاستراتيجي وتعزيز الوعي والقدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ وفهم البيئة الاستراتيجية المحيطة.