

شارك عدد من الشباب من مكتب المستشار بالديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود اليوم بحضور معرض الكويت الدولي للكتاب 46 في أرض المعارض الدولية.



وقد وجه الشيخ فيصل الحمود دعوة إلى الشباب لزيارة المعرض، مؤكدا على أهمية القراءة لتنمية الثقافة والمعرفة والآداب لدى الشباب، وانه يمكن أن يستمد الشاب من القراءة حصيلة زاخرة من الخبرات التي يمكنها أن تساعده في مختلف مجالات الحياة.



ودعا الحمود الشباب إلى الحرص عند اقتناء الكتاب أن تتوافر فيه الإيجابية النافعة التي تغرس في النفوس الرقي وأفضل القيم الرفيعة المتمثلة في الخير والأخلاق الحسنة والمبادئ الرصينة، والتي تحثهم على استثمار أوقاتهم بما يعود على وطننا بالتنمية والثقافية والازدهار، شاكرا القائمين على هذا المحفل الثقافي على جهدهم الدؤوب لإنجاح معرض الكتاب.