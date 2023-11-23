أنهت الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف أعمال ترميم مدخل قلعة حلب التي تعرضت للأضرار جراء الزلزال الذي أصاب المدينة في السادس من فبراير الماضي.



وأوضح مدير برنامج الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية بحلب المحامي بشار سكيف في تصريح لـ «سانا» أنه تم الانتهاء من أعمال الترميم لمدخل قلعة حلب وفق بنود العقد والمخطط الزمني والتي استمرت مدة 120 يوما وتضمنت مرحلتين.



ولفت إلى أنه خلال أعمال الترميم لوحظت بعض البنود الإضافية ومن الضروري العمل عليها بشكل مميز لتكون الأعمال وفق المعايير العمرانية الواجب اتباعها لكون القلعة مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي.



وأضاف سكيف: إن بوصلة العمل هي المجتمع المحلي الذي دعا إلى ترميم القلعة التي تعد من أهم المواقع الأثرية، مشيرا إلى أن الأعمال التي تنفذ هي مسؤولية وواجب كجزء من المجتمع السوري بالتشاركية مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، وتهدف لحماية الهوية الثقافية السورية، وصون عناصر التراث المادي واللامادي في المدينة القديمة.