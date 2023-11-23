بيروت ـ منصور شعبان



قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن «الاستقلال تحقق فعليا عندما انتصر اللبنانيون لدستورهم وميثاقهم الوطني. وهكذا، بعد ثمانين من الأعوام التي خاض فيها الوطن كثيرا من المحن القاسية، مازال التمسك بالدستور الناظم لحياتنا السياسية، والتشبث بميثاق العيش المشترك الراعي لوجودنا الوطني، السبيل الوحيد لتجديد الاستقلال».



ودعا ميقاتي، من قلعة راشيا الوادي التاريخية في محافظة البقاع، والتي سجن فيها آباء استقلال لبنان، «إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية يعيد انتظام دورة الحياة إلى جسد الدولة المنهك».



وجدد ميقاتي الدعوة «إلى الالتفاف حول الجيش، وصون حضوره ومؤسسته، كما سائر القوى الأمنية التي نحييها على الدور الذي تقوم به لحفظ أمن الوطن والمواطنين».



وتوجه ميقاتي الى قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي كان في استقباله والحاضرين «الأخ العزيز، ان جهودك ورعايتك الأبوية، التي كنت شاهدا عليها، حمت المؤسسة العسكرية وصانتها من العواصف وهي محل تقديرنا جميعا، وتؤمن استمرارية استقرار الجيش ودوره».



وفي كلمة له بحضور عدد من الوزراء والسيدة منى إلياس الهراوي، نائبة رئيس «مؤسسة الوليد بن طلال» التي تولت ترميم القلعة وإنشاء متحف الاستقلال، والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، قال «تطل علينا الذكرى الثمانون للاستقلال، ووطننا في مهب عواصف عاتية، داخلية وخارجية، تتمثل في أزمتيه السياسية والاقتصادية، وفي عبء النزوح الرازح على صدور مدنه وقراه، وفي العدوان الإسرائيلي المتمادي على الجنوب القريب من هنا، وعلى غزة المقيمة في كل وجدان حي وضمير إنساني شريف».



وأضاف: ولأن المتأمل في التاريخ يشبه من يحفر في الأرض أساسات عميقة، ليبني فوقها صرحا يعانق الفضاء، نسترجع في هذه القلعة العابقة بتاريخ الاستقلال أحداث نوفمبر من العام 1943، التي انطلقت شرارتها الأولى من تمسك اللبنانيين بدستورهم المعدل، بعدما ألغيت منه النصوص المتعلقة بالانتداب، لنكتشف أن معركة الاستقلال ما كانت لتثمر، لولا اتحاد المواطنين خلف دولتهم بقيادة الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح، رحمهما الله، اللذين اعتقلهما الانتداب، وجاء بهما مع سائر رجالات الاستقلال إلى قلعة راشيا، وفي ظنه أن أسرهم سيطفئ الحراك الوطني، الشعبي والرسمي المنادي بالحرية.



وتابع: عوض العرض العسكري التقليدي في ذكرى الاستقلال، يستمر على حدودنا الجنوبية عدوان عسكري تشعله إسرائيل، التي لم تشبع آلتها التدميرية بعد من لحوم الأطفال ودماء النساء وآهات الشيوخ في غزة الجريحة. وهنا أكرر ما قلته في مؤتمر القمة العربية ـ الإسلامية قبل أيام: نحن شعب يريد السلام ويحب ثقافة السلام. لكننا لا ولن نرضى بانتهاك سيادتنا والاعتداء على حقوقنا، وإلا فما معنى الاستقلال إذن؟



وشدد: على المجتمع الدولي ان يردع إسرائيل عن عدوانها وانتهاكها الصارخ للمواثيق والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، وعن استمرارها في ارتكاب المجازر والإبادات الجماعية، وآخرها جريمة اغتيال الاعلاميين ربيع معماري وفرح عمر بالامس وقبلها المصور الشهيد عصام عبدالله، وأن يبادر هذا المجتمع الدولي الى وضع حل سياسي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم كاملة غير منقوصة، في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.