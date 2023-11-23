أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض «إكسبو 2023 الدوحة للبستنة» أن عدد زوار المعرض منذ افتتاحه في الثاني من أكتوبر الماضي وصل إلى مليون شخص.



ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في «إكسبو الدوحة» هيفاء العتيبي القول إن الإقبال الكبير على المعرض يعد «شهادة على الجاذبية العالمية والمكانة المتنامية» لدولة قطر باعتبارها «مركزا دوليا لتبادل الثقافات والابتكار» مشيرة إلى أن المعرض نجح في «توحيد الثقافات تحت سقف واحد» والتأكيد على الالتزام بالمبادئ البيئية والاستدامة باعتبارها «أولويات رئيسية».



وأوضحت العتيبي أن المعرض يشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات اليومية التي تتناول وتناقش موضوعات مختلفة مثل التكنولوجيا الخضراء واستراتيجيات الاستدامة وأفضل الممارسات في مجال البستنة والزراعة، مشيرة إلى أن كل زائر بغض النظر عن خلفيته أو جنسيته وعمره «يجد محتوى غنيا يثقفه ويحفزه على التفكير في دوره نحو مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا».



وذكرت أن أكثر من 70 دولة افتتحت أجنحتها رسميا في المعرض مضيفة أن كل جناح يعكس ثقافة وابتكار بلده حيث يستطيع الزائر القيام «بجولة عالمية» في قلب الدوحة.



ووصفت العتيبي هذه الأجنحة بأنها تعد «منارات للمعرفة وتقدم رؤى عميقة حول التحديات البيئية العالمية والحلول المبتكرة» ما يعزز الوعي ويشجع على العمل نحو مستقبل أكثر خضرة ونقاء.



يذكر أن معرض «إكسبو 2023 الدوحة» للبستنة انطلق في الثاني من أكتوبر الماضي تحت شعار «صحراء خضراء بيئة أفضل» ويستمر إلى 28 مارس المقبل.