تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع، نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بقسم النشاط الثقافي «معرض التصوير الفوتوغرافي الثالث» والاجتماعي، وذلك في مجمع الأفنيوز، بحضور عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر ومساعديه د.يوسف العنزي ود.عبدالمجيد الموسوي.



تمثلت المشاركات التي شهدها المعرض في صور فوتوغرافية عكست رؤية المصورين للعالم بمختلف مجالات التصوير كالمشاهد الطبيعية والحسن الإنساني ولقطات جسدت معالم الكويت التراثية والتطور العمراني الحديث.



وقد شهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور الذي أبدى إعجابه بالأعمال المقدمة ومستواها الاحترافي.