عبدالعزيز الفضلي



نعى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع طالبة في المرحلة الثانوية إثر تعرضها لحادث مروري أدى لوفاتها، موجها في هذا الإطار بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من صحة الإجراءات الإدارية المتبعة.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الوزير المانع أصدر تعليماته لقطاع التعليم العام بتشكيل لجنة تحقيق فورا ومحاسبة المقصرين في حال ثبوت أي إهمال أو قصور بالعمل.



وشدد الوزير على أنه لا تهاون في أمن وسلامة جميع الطلبة، مؤكدا ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمحافظة عليهم، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.