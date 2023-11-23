عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة، اطلعت عليها «الأنباء»، أن إجمالي عدد البلاغات التي تعاملت الوزارة معها عبر بدالة الطوارئ خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 2445 بلاغا.



وتصدرت محافظة الجهراء الترتيب الأول بعدد 559 بلاغا، تليها الفروانية بـ 476 بلاغا، ثم العاصمة بـ 439، والأحمدي بـ 285، وحولي بـ 213، ومبارك الكبير بـ 22.



وتعاملت الهيئة العامة للطرق مع 138 بلاغا، والعمليات مع 109 بلاغات، وقطاع الهندسة الصحية مع 104 بلاغات.



من جهة أخرى، قامت إدارة مختبرات الطرق قسم الاسفلت خلال هذا الشهر بـ 8 عمليات سحب عينات من مصانع، و106 عمليات سحب من مواقع فرش الاسفلت، و27 زيارة الى المصانع، و57 فحصا تم انجازه في المختبرات، وقامت بعمليتين لإصدار شهادة، وعمليتين لمعايرات المصانع وتحليل الفجوات المجددة.