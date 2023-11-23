عبدالله الراكان



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس تقدم 174 للوظائف الإشرافية في البلدية خلال اليوم الأول على أن يتم اختيار 16 متقدما فقط. جاء ذلك خلال قيام الدبوس أمس يرافقه نائب المدير العام للشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء م.ثامر المطيري بتفقد سير إجراءات اختبارات الوظائف الإشرافية.



وقال الدبوس: قبل شهر تم الاعلان عن الوظائف الشاغرة بمرحلتها الأولى، حيث تقدم 670 ممن تنطبق عليهم الشروط لشغل 39 وظيفة إشرافية، موضحا أنه تم فرز المتقدمين الذين استطاعوا اجتياز الشروط المحددة لهم، مؤكدا أنه لن ينجح إلا أصحاب الكفاءات والذين عملوا في الميدان والتي ستنهض بالبلدية، ومن عمل في الميدان سيجتاز الاختبار، باعتباره على علم واف وكاف بالإدارات وأعمالها.



وأشار إلى ان الاختبارات الحالية تمتاز بالشفافية وتعتبر بوابة لتجديد الدماء في البلدية، خصوصا أننا نسير وفقا لمراحل عدة، وليس ضمن مرحلة واحدة، لافتا إلى ان البلدية ستكون سباقة بالنهوض بآلية الوظائف الإشرافية. وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان المجتازين للاختبارات في مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للبلدية، عقب ذلك تبدأ المقابلات الشخصية وفق اشتراطات محددة.



وكشف أن المراحل المقبلة ستشمل استكمال عملية الاختبارات لتشمل 200 إلى 250 وظيفة إشرافية.



بدوره، قال رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري خلال زياته إلى قاعات الاختبار برفقة م.منيرة الأمير، إن الكفاءات التي ستتولى المناصب الإشرافية ستكون في المستقبل هي داعمة للعمل البلدي، وأتمنى التوفيق للجميع فمن جد وجد.



وبين المحري أن المجلس قدم التسهيلات والخدمات اللازمة من مبنى وقاعات لإنجاز الاختبارات بالشكل المطلوب، وعلى أكمل وجه بالتعاون مع مدير عام البلدية بالوكالة م. سعود الدبوس، مؤكدا أن سمة النجاح هي التعاون والتكاتف، والمجلس البلدي مع البلدية يسعيان ويجتهدان ويعملان بشكل كبير لإنجاح أعمالهما بصورة تخدم الجميع.



من جانبها، لفتت م.منيرة الأمير خلال تفقدها قاعات المجلس البلدي إلى إن التعاون بين البلدية والمجلس البلدي يتم بشكل يومي وعلى كل المستويات، وليس مستغربا بالنسبة أن يفتح المجلس البلدي أبواب قاعاته لاستقبال المتقدمين للاختبارات الوظائف الاشرافية بالبلدية لتوفير مكان مناسب لهم لأداء الاختبارات، فالمصلحة واحدة والتعاون واجب وضروري.