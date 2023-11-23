بداح العنزي



أحالت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس اقتراح م.علياء الفارسي بشأن خدمة رفع النفايات السكنية الحجمية ذات الكميات والأحجام الكبيرة إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



وقالت رئيسة اللجنة م.علياء الفارسي إنها تقدمت باقتراح خدمة رفع النفايات السكنية الحجمية لأن أغلب هذه النفايات تكون ذات كميات أو حجم كبير مثل: الأثاث المستعمل والطاولات والكراسي والأسرة والاسفنج وعربات وألعاب الأطفال والآلات الموسيقية وأثاث الحدائق والبلاستيك والأجهزة الكهربائية المنزلية والورق والزجاج وغيرها من المواد غير الخطرة التي يصعب التخلص منها في الحاويات المخصصة إما لحجمها أو كميتها أو نوعها ولعدم وجود آلية تنظم التخلص من هذه النفايات ورفعها بطريقة منظمة من مصدر إنتاجها، الأمر الذي تترتب عليه عشوائية في إخراج هذه النفايات والتخلص منها والتي تؤدي الى تشويه المظهر العام وإعاقة الطريق مسببة للتلوث البصري، وينتهي بها المطاف برميها في المرادم وقد تكون بحالة قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، مما لا يتوافق مع الأهداف البيئية والحد من ردم النفايات.



واقترحت م.الفارسي التالي:



٭ إنشاء تطبيق خاص ببلدية الكويت يتيح للمستخدم التخلص من النفايات السكنية الحجمية Bulky Waste ذات الكميات والأحجام الكبيرة والتي يصعب التخلص منها في حاويات القمامة العادية.



٭ يتم التسجيل في التطبيق الكترونيا بإدخال بيانات طالب الخدمة: الاسم والرقم المدني ورقم الهاتف النقال والموقع.



٭ تحميل صور النفايات.



٭ الضغط على «إرسال» لبدء دورة العمل من قبل البلدية لرفع النفايات الى نقاط التجميع.



٭ توفير إمكانية التحدث chat مع مسؤول النظافة الخاص بالمنطقة.



٭ يحق لكل وحدة سكنية إخراج النفايات بهدف التخلص والرفع من خلال الخدمة المقدمة من البلدية 4 مرات في السنة فقط.



٭ لا تشمل هذه الخدمة النفايات الإنشائية ومخلفات البناء والمخلفات الطبية والكيميائية.



٭ تخصيص محطات تجميع تتم دراستها وتحديد مواقعها من قبل البلدية والجهات ذات الصلة لتجميع النفايات المذكورة ليتم تجميعها وفرزها ودراسة حالتها، وللبلدية حق معالجة هذه النفايات من خلال نظام التسلسل الهرمي للنفايات البلدية الصلبة، والتخلص منها بالتعاون مع الجهات المستفيدة والتي تحددها البلدية مثل: الجمعيات الخيرية ومصانع التدوير وورش التصليح وغيرها، والمتبقي منها يمكن إرساله الى المرادم للتخلص النهائي.



وذكرت أن الغايات المرجوة تتمثل فيما يلي:



٭ تنظيم آلية إنتاج النفايات السكنية ذات الأحجام الكبيرة أو الكميات الكبيرة.



٭ تقليل كميات النفايات التي يتم إرسالها الى المرادم.



٭ الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وتعزيز الراحة النفسية بالحد والمنع من التخلص العشوائي للنفايات الحجمية من خلال تنظيم آلية التخلص منها.



٭ الاستفادة من النفايات وإرسالها الى الجهات المستفيدة من خلال عملية منظمة وتحقيق مبدأ التسلسل الهرمي للنفايات البلدية الصلبة.



وبينت ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي الكتاب المقدم من جمعية سور الكويت الأخضر بخصوص مشروع الواحات الخضراء في المنطقة الواقعة بين مصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الزور للدراسة، كما احالت الي الجهاز التنفيذي الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن تخصيص أرض نخيل التمر شمال البلاد وذلك لاقتراح موقع بديل بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة.