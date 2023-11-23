احتفل ماجد السليمان التركي بزفــاف نـجـله عبدالعزيز على كريمة علي محمد هــزاع الملــحـم، بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.



«كويت الخير»



خلال الحفل، قدمت الفرقة الشعبية قصيدة «كويت الخير»، وقد نالت إعجاب الحضور:



يا الله يالمعبود يا رب العباد



احفظ كويت الخير وارفع شانها



في بحرها في برها في كل واد



ما سددت لاهل العنا بيبانها



يا درة الاقطار يا زين البلاد



اخوان مريم درعها وربانها



يا جاهلن في وصفها عنك العناد



حاضر مع التاريخ كلن زانها



يوم انها شلفا وميدان وهداد



المرجلة حطت لها نيشانها



ما ينظلم في ظلها احدن وكاد



قامت على ساس العدل أزكانها



مجدن لمع في سالف الماضي وساد



باقن على درب الشرف ميزانها



يا رب ياللي في عطاياه ازدياد



يا من خلق هذي البلاد وصانها



اجعل كويت العز سيف في غماد



عن كل عثرات الزمن وأحزانها