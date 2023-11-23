دوت 4 انفجارات عنيفة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، قال المرصد السوري لحزب الله إنها تابعة لحزب الله اللبناني.



وأكد مصدر عسكري سوري أن قصفا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مبينا أن الخسائر اقتصرت على الماديات.



ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن المصدر العسكري قوله إن إسرائيل نفذت «عدوانا جويا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق».



وقال المرصد السوري إن الغارات استهدفت مزرعة لحزب الله اللبناني بعد دخول سيارتين، وأسفرت عن انفجار مولدة كهربائية وبراميل مازوت كانت داخل المزرعة الواقعة بين السيدة زينب ومنطقة البحدلية قرب معامل الدفاع، ومحيط مطار دمشق الدولي، وسط تصاعد كثيف للدخان، فيما حاولت الدفاعات الجوية التابعة التصدي للغارات الإسرائيلية.



في هذه الأثناء لايزال مطارا دمشق وحلب خارج الخدمة جراء ضربات إسرائيلية متزامنة استهدفتهما قبل نحو شهر، في فترة إغلاق هي الأطول منذ اندلاع الحرب عام 2011، وفق ما أفاد المرصد السوري.



وتوقفت جميع الرحلات من وإلى مطار دمشق الدولي، الأكبر والرئيسي في البلاد منذ 22 أكتوبر جراء ضربات إسرائيلية طالت مدرجاته الرئيسية. وأدت ضربات مماثلة في اليوم ذاته إلى خروج مطار حلب الدولي من الخدمة، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية حينها.



ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد أن المطارين مازالا مغلقين أمام الرحلات الجوية، رغم إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدرجات منذ القصف الإسرائيلي.



وغالبا ما يتم تحويل الرحلات إلى مطار حلب، الثاني في البلاد. لكن مع خروجه أيضا من الخدمة، أعلنت وزارة النقل تحويل كل الرحلات الجوية إلى مطار مدينة اللاذقية الساحلية، الأصغر حجما والأقل تجهيزا. ويوجد في المطار قاعدة عسكرية روسية، ما يقيه وفق المرصد، من القصف الإسرائيلي.