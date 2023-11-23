

هالة عمران



أشار د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى النتائج الفاعلة للتحرك المصري على كل الأصعدة، السياسية والديبلوماسية والإنسانية، تجاه الأزمة الراهنة في قطاع غزة، لافتا إلى مواصلة اللقاءات والاتصالات التي يحرص عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الأطراف الدولية الفاعلة، للتشاور بهدف الدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، ونفاد المساعدات الإنسانية، وكذلك التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.



من جهة اخرى، تطرق مدبولي إلى افتتاحه مصنعا وتفقد 9 مصانع أخرى بمدينتي «العبور» و«العاشر من رمضان»، مؤكدا أن تلك الزيارة ترسخ اهتمام الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة قاطرة النمو. ولفت إلى أنه بالنظر إلى زيادة عدد المصانع، وتوسع قدراتها الإنتاجية وكذلك استيعابها للعمالة المصرية، يتبين مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المحفزة للاستثمار في مصر.



ولفت مدبولي إلى افتتاح الدورة الـ 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT 23)، نيابة عن رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ما لمسه من مشاركة واسعة بهذا الحدث من الشركات الإقليمية والعالمية، ومجددا التأكيد على إدراك الدولة المصرية لأهمية دور التكنولوجيا المحوري في تحقيق التنمية، مشيرا إلى تقدم مصر بشكل كبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات.