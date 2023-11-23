عاطف رمضان



كشـفـت مصـــادر لـ«الأنباء» ان وزارة التجارة والصناعة ارسلت كتابا الى اتحاد الجمعيات التعاونية يقضي بعدم السماح لأي مورد للجمعيات التعاونية برفع اسعار منتجاته من السلع الغذائية.



ووفق كتاب وجهته الوزارة لاتحاد التعاونيات، بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، فإن الوزارة طلبت من الاتحاد ابلاغها ببيانات الموردين الذين رفعوا اسعار سلعهم وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق العقوبات الرادعة تجاه المخالفين.



وذكرت مصاد لـ«الأنباء» ان وزير التجارة العيبان اعطى تعليمات لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة بتشديد الرقابة على الاسواق المحلية، تحسبا من المستغلين للزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين، وكخطوة استباقية من الوزارة للسيطرة والرقابة على أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع.



وبناء على تعليمات الوزير قامت ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة بنشر مفتشيها في مختلف محافظات الكويت للكشف عن اي مخالفات بشأن رفع الاسعار بطرق مصطنعة او عمليات غش تجاري بمختلف انواعه وذلك حماية لجمهور المستهلكين.



كما شدد العيبان على قطاع الرقابة بتكثيف رصد الاسواق وتطبيق القانون تجاه المخالفين.