عبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية عبدالعزيز محمد الشايع عن شكره للأمانة العامة للأوقاف لإتاحتها الفرصة للجهات الخيرية للمشاركة في العرس القرآني الكبير الذي يحظى بإشادة محلية وعالمية، ويساهم في توفير المحضن التربوي والقيمي لحفظة كتاب الله الكريم. واغتنم الشايع المناسبة للإشادة بدعم صاحب السمو الأمير لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، ولكل ما من شأنه خدمة ونشر القرآن الكريم وعلومه على النطاقين المحلي والعالمي، معربا عن سعادته بحصول جمعية الصفا الإنسانية على 5 مراكز فائزة، مبينا أن الجمعية شاركت بـ 114 حافظا وحافظة في مختلف الفئات لهذا العام.