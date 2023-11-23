

أطلقت شركة لولو هايبر ماركت فعالية «الجمعة المذهلة»، وهي أكبر فعالية تخفيضات في العام، أمس 22 نوفمبر في جميع فروعها في الكويت، وتقدم الفعالية الضخمة التي تستمر حتى 28 نوفمبر فرصة استثنائية للمتسوقين للاستفادة من خصم 50% على منتجات مختارة في جميع الفئات.



وتشمل الفعالية عروضا مذهلة على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والإلكترونيات والملابس ومستلزمات تكنولوجيا المعلومات ومنتجات الألعاب وأجهزة المنزل وأدوات الجمال والأزياء والأحذية والحقائب والعطور والنظارات ومستحضرات التجميل ومنتجات الحياة العصرية ومفروشات المنزل والألعاب، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم كل أصناف السوبر ماركت بما فيه ذلك منتجات البقالة والأطعمة الطازجة والخضراوات والأسماك واللحوم والمنتجات المجمدة ومنتجات الألبان بأسعار مميزة. ويشمل الحدث عروضا مميزة خلال الأسبوع، مثل تخفيضات ضخمة لمدة 24 ساعة، وصفقات يوم واحد، وضمان مطابقة الأسعار، وساعات توفير كبيرة وتخفيضات تصل إلى 80% في منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، ستتوافر عروض حصرية داخل المتجر، وعروض ساعة بساعة، وتخفيضات على العلامات التجارية الكبرى، ويوم خاص بخصم 50% ثابت يوم الجمعة 24 نوفمبر، وفترة صباحية متميزة واستثنائية، حيث يمكن للعملاء التسوق في وقت مبكر وتوفير المزيد من الأموال من 9 صباحا حتى 12 ظهرا.