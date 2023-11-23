كعادته السنوية في نهاية شهر نوفمبر، ينطلق اليوم «ماراثون الأفنيوز للتسوق» في نسخته الخامسة، والذي يتضمن مشاركة أكثر من 150 علامة تجارية داخل الأفنيوز من خلال تقديم عروض حصرية وتخفيضات متنوعة، ليتسنى للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق إضافية جديدة من مختلف متاجر التجزئة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات مختلفة كالملابس والأحذية، العطور، الأثاث، الإلكترونيات، الساعات والإكسسوارات، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 25 نوفمبر 2023.



الجدير بالذكر أن الأفنيوز تجاوز مفهوم المجمع التجاري التقليدي، وأصبح الوجهة الأولى للتسوق التي تحقق متطلبات كل فرد، ولذلك تحرص إدارة الأفنيوز دائما على إقامة الفعاليات المختلفة لاستقطاب أكبر عدد من الزوار من داخل الكويت وخارجها وتقديم تجربة تسوق وترفيه متجددة للزوار.