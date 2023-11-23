ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري دعا جميع رؤساء مراكز العمل بالجامعة إلى ضرورة عدم استغلال مراكز العمل بالجامعة المخازن الداخلية بها، مشيرا الى ان بعض مراكز العمل بالجامعة قامت بمخالفة تعليمات وزارة المالية والقرار رقم 10/82 بشأن لائحة الإطفاء الصادرة عن الإدارة العامة للإطفاء ودون توافر شروط السلامة والوقاية المخزنية.



وأكدت المصادر انه لحسن سير العمل وتنفيذا لتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن وللمحافظة على الموجودات وحمايتها من التلف، ولتلافي مخالفات الجهات الرقابية بهذا الشأن، ندعو جميع مراكز العمل بالجامعة وكلياتها بموقع مدينة صباح السالم الجامعية لإغلاق كل المساحات التخزينية المستغلة في تخزين أي نوع من أنواع المواد المخزنية أو الكيماوية او أسطوانات الاكسجين أو النتروجين والتي تمثل خطورة على الطلبة والعاملين بها وعلى المنشآت الجامعية.



ولفتت الى المطالبة بضرورة إخطار إدارة شؤون التخزين في حالة وجود مثل هذه الأماكن ولم يسبق الاخطار بها أو تسجيلها، مؤكدة أنه في حالة حدوث أي خلل ناتج عن سوء تخزين أي نوع من الأنواع المشار اليها أو تفاعل مواد كيماوية سيتحمل مسؤول مركز العمل مخالفة ما سبق، مطالبة الجميع بالالتزام حرصا على مصلحة الجامعة.