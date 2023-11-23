قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.عبدالله الشامي إن التعاون الإقليمي بين المؤسسات العربية لتبادل الخبرات والموارد واكتشاف مصادر تمويل جديدة واستثمارها بشكل فعال يسهم في تحقيق التميز المؤسسي بمستوياته وأبعاده المختلفة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الشامي خلال حفل الافتتاح للمؤتمر العربي الأول للتميز في الأداء المؤسسي والذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز وغرفة صناعة عمان واتحاد المدربين العرب في العاصمة الاردنية عمان ويستمر يومين.



ودعا إلى ضرورة أن تركز المؤسسات الحكومية والخاصة العربية على الخدمات الاستباقية وبناء مؤسسات ذكية لتطوير قياداتها وتنمية مهاراتهم وتبني أساليب إدارية حديثة ومرنة.



وشدد على ضرورة استثمار المؤسسات للتكنولوجيا والذكاء الصناعي والتحول الرقمي وخلق منتجات وخدمات جديدة والاستمرار في تعزيز بناء الكوادر العربية وتطبيق نظام الجودة وتبني معايير التميز.