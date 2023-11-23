أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن مؤسسة البترول الكويتية لديها 7 تعاقدات مع مكاتب استشارية للقيام بأعمال الدراسات والأبحاث الخاصة بالقطاع النفطي.



وقالت المصادر إن «البترول» تحرص بشكل دائم على توقيع العقود الاستشارية مع أكبر المكاتب العالمية لتنفيذ دراسات وخطط استراتيجية لكل قطاعات المؤسسة ومنها المالية والإدارية والتخطيط والموارد البشرية.



وذكرت أن العقود الاستشارية تتمثل في التالي:



1- عقد إطاري خاص بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع التخطيط والمالية بمؤسسة البترول الكويتية على نهج (Call-off Agreement) والموقع مع شركة ديلويت بحد أقصى 810 آلاف دينار ولمدة 3 سنوات، وتم توقيع اتفاقيات مع 3 بيوت استشارية على نهج العقد الإطاري للاستفادة من خدماتهم الاستشارية بأسرع وقت ممكن ومتى ما دعت الحاجة.



2- اتفاقية إطارية لتقديم خدمات استشارية لدعم قطاع الموارد البشرية في مؤسسة البترول الكويتية على نهج (Call-off Agreement) مع شركة إرنست آند يونغ بحد أقصى 690 ألف دينار ولمدة 3 سنوات.



3- عقد لمدة عامين مع شركة إرنست آند يونغ بقيمة 55 ألف دينار لإعداد دراسة استشارية خاصة بتقديم العناية الواجبة لأغراض تأهيل عملاء مؤسسة البترول الكويتية.



4- عقد إطاري خاص بالخدمات الاستشارية لدعم قطاع التخطيط بقيمة 1.5 مليون دينار لمدة 3 سنوات.



5- اتفاقية خاصة للتدقيق الخارجي لوثيقة التأمين الصحي الجماعي للعاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وأفراد أسرهم بقيمة 45.2 ألف دينار مع شركة بيكر تلي الكويت لمدة 3 سنوات. وتهدف الاتفاقية إلى إعداد خطة للتدقيق المناسبة ووضعها قيد التنفيذ لمراجعة التقارير المقدمة من شركات التأمين، وذلك للتحقق من صحة المبالغ المالية المدفوعة لمقدمي الخدمات الصحية والمبالغ المعلقة.



6- اتفاقية مع مكتب محاماة دولي لتقديم خدمات استشارات قانونية لمؤسسة البترول بقيمة 4 ملايين دولار مع مكتب Ashurst دبي.



7- عقد مراجعة نظام إدارة المخاطر الشاملة بمؤسسة البترول الكويتية والتأكد من كل الاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة اعتماد الآيزو حسب المعايير والأنظمة المتبعة حاليا.