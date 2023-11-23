أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إعادة افتتاح فرعه الرئيسي بحلة جديدة وتصميم عصري ومبتكر، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز تجربة عملائه المصرفية بمزايا أكثر سهولة وراحة، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والتزاما باستراتيجية التحول الرقمي مع الحفاظ على الهوية الكويتية الأصيلة والطابع التراثي التقليدي.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد فيصل الشويرد: «إن هذه الخطوة المتقدمة تندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة التي يعمل KIB على تنفيذها بشكل منهجي ومدروس، والرامية إلى الارتقاء بكل الجوانب المرتبطة بطريقة تقديم خدماته ومنتجاته المصرفية، بما ينسجم مع مكانته المرموقة في القطاع المالي المحلي.

ونحن نضع نصب أعيننا الانتقال بشكل سلس وبناء على رؤية تصميمية بمفاهيم مبتكرة، تهدف إلى تغيير الصورة النمطية للخدمات المصرفية للعملاء، انطلاقا من شعارنا المؤسسي، بنك للحياة».

وأضاف: «يتميز فرع البنك الرئيسي بعد التجديد بتوفير طريقة تفاعلية مبتكرة ومتطورة مع العملاء، إذ تم تزويده بتقنيات استثنائية وتكنولوجيا مالية حديثة، إلى جانب تصاميم جديدة ومختلفة كليا، لضمان تمتع العملاء بالراحة والرفاهية في جميع مراحل إنجاز العمليات المصرفية والاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات والعروض التي تلبي احتياجاتهم وتناسب أسلوب حياتهم العصري».

وتضمنت عملية التجديد الكاملة تطوير التصميم المعماري للفرع بمفهوم معاصر يعتمد على تكوين مساحات داخلية اجتماعية، من أجل خلق بيئة مشتركة ومنفتحة تختلف عن الطابع النمطي الاعتيادي المعتمد في الشركات والبنوك.

كما تم دمج التكنولوجيا المالية الحديثة في التصميم الداخلي للفرع الذي يعتمد على فن العمارة التراثي والثقافة الكويتية الأصيلة، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية رقمية في بيئة مريحة وآمنة، وذلك من خلال تطبيق مخطط ساحة «الليوان» المستوحى من تصميم المنازل الكويتية التقليدية.