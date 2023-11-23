مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب الدانة، والفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار، قد وصل إلى محطته الأخيرة، ليبدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائز سعيد الحظ، الذي يفوز بالجائزة يوم 18 يناير 2024.



ومنذ إعلانه في مايو الماضي عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لحساب مليونير «الدانة»، من 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، حرص بنك الخليج على التواجد في عدد من المجمعات التجارية في مقدمتها «الأفنيوز» ومول «360»، لاستقبال الراغبين في فتح حساب الدانة قبل انتهاء الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير. وكان بنك الخليج في إطار حرصه على مكافأة عملائه، وبمناسبة مرور 25 عاما على إطلاقها، قد أعلن عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة عن عام 2023 إلى مليوني دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.



وبهذا يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة مليوني دينار، والنصف السنوي بقيمة مليون دينار، إلى جانب سحبين بجائزة تبلغ قيمتها 100 ألف دينار لكل منهما، فضلا عن 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



ويشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة.