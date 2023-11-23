في خطوة جديدة تعكس مساعيها المتواصلة للمساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والبنى التحتية الرقمية، استضافت «زين» زيارة ميدانية مثمرة إلى مركزها للبيانات بمنطقة الصباحية، شارك فيها طلبة وطالبات الدراسات العليا من قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت، وهي الزيارة التي وسعت من مداركهم وقدمت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على جهود «زين» في دعم رحلة التحول الرقمي في الكويت.



وفي حين يتجه مستقبل الاقتصاد والتعليم بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية، فقد وضعت «زين» على رأس أولوياتها تطوير المهارات التقنية والرقمية لدى الشباب عبر مثل هذه المبادرات، وذلك حرصا منها على المساهمة بتسليح الجيل القادم من الكفاءات المحلية بالمهارات الحديثة التي تتطلبها أسواق العمل، وفي مقدمتها مهارات الأمن السيبراني، وتطبيقات التحول الرقمي، والإلمام بمراكز البيانات ووظائفها وبناها التحتية.



وقدمت الزيارة تجربة غنية أثرت من خبرات الطلبة والطالبات، حيث بدأت مع شرح تعريفي حول تاريخ «زين» ونشأتها كأول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط، ورحلتها الرائدة عبر أربع عقود من الزمن لتقديم أحدث أجيال الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى الكويت والمنطقة، وأبرز الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها للسوق.



وانتقلت الزيارة بعدها إلى جولة ميدانية داخل مركز بيانات «زين» بأقسامه المختلفة، تعرف الطلبة والطالبات من خلالها على الجانب التقني للمركز، مثل كيفية تشغيل وإدارة الخوادم وأجهزة الحوسبة السحابية والتقنيات المتطورة الخاصة بها، والممارسات والإجراءات التي تتبعها «زين» لتخزين البيانات وفق أعلى درجات الأمان والجودة، كما تم التركيز على حلول الأمن السيبراني وكيفية حماية البيانات الحساسة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتخصصات التي يدرسها الطلبة.



ويعتبر مركز بيانات «زين» الوحيد على مستوى قطاع الاتصالات بالكويت الحاصل على شهادة الدرجة الثالثة (Tier III) من مؤسسة Uptime العالمية التي تعتبر الوجهة الأولى لاعتماد وتطبيق معايير مراكز البيانات في العالم، وهو يحمل أيضا رخصة تقديم خدمات الحوسبة السحابية من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أحدث حلول وخدمات الحوسبة السحابية لقطاعات الأعمال والقطاع الحكومي في السوق الكويتي.