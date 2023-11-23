تحتفل شركة سبيتكو الشركة الرائدة في قطاع النفط والغاز، بفخر بمرور عام على تعاونها الاستراتيجي مع لين، الشركة الكويتية الرائدة بتقديم الحلول السحابية المتطورة وحماية البيانات، وإدراكا للقوة التحويلية للخدمات السحابية في تحسين العمليات وزيادة الكفاءة وتعزيز أمن البيانات، اتخذت سبيتكو قرارا استراتيجيا بالشراكة مع لين، وفي خلال العام الأول كانت النتائج ملحوظة. ومنذ بدء الاعتماد على خدمات لين السحابية، بما في ذلك مراكز البيانات الافتراضية وخدمة التعافي من الكوارث وخدمة النسخ الاحتياطي، شهدت سبيتكو تحسنا كبيرا في الكفاءة التشغيلية لبرمجيات وانظمة الشركة وقابليتها للنمو وحماية البيانات. حيث توفر خدمة مراكز البيانات الافتراضية بنية تحتية آمنة ومرنة تدعم خطة نمو اعمال سبيتكو بفاعلية. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت سبيتكو إطارا استباقيا للتعافي السريع من الاضطرابات التشغيلية بالاعتماد على مع خدمة لين للتعافي من الكوارث. ولحماية بياناتها الحيوية تعتمد سبيتكو على خدمة لين للنسخ الاحتياطي والتي تقدم إستراتيجيات شاملة لحماية البيانات ودفاعا قويا ضد هجمات برمجيات الفدية.



وعن هذا التعاون الناجح، قال الرئيس التنفيذي لسبيتكو طارق سعد القدومي: «كانت شراكتنا مع لين في مجال الخدمات السحابية ذات تأثير تغييري قوي. فقد تجاوز الأداء الاستثنائي وحماية البيانات والدعم الذي لا مثيل له الذي قدمته لين جميع توقعاتنا. يدل هذا الإنجاز والذي مر عليه عاما كاملا على التزامنا المشترك بالابتكار والاستفادة من قوة الحوسبة السحابية. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا وتحقيق المزيد من النجاح معا».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لين فجحان المطيري: «يسعدنا أن نحتفل بهذا الإنجاز الهام مع سبيتكو. تجسد الشراكة الناجحة بين الشركتين قوة الحلول السحابية لتعزيز التميز التشغيلي وأمن البيانات في قطاع النفط والغاز. نحن لا نزال ملتزمين بتقديم التقنيات المتطورة والدعم الذي لا مثيل له لشركة سبيتكو مع استمرارها في قيادة الصناعة. يظهر تعاون سبيتكو مع لين، تفاني الشركة للبقاء في مركز الريادة والابتكار، ولتعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز».