أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس بالمقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عثمان عادل سالم السويلم، وخالد غسان بكر بشناق، وفتحية عيسى حسن القطان، وهوية هديان سلامة حبوه، ومحمد منصور علي الصفار، ودعاء سليمان يوسف محسين، ويحيى خويلد عاصم المطيري، ومحمد منذر إبراهيم الأخرس، ومدينة جاسم حسن أبل، وعالية المديرس.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقى الجوائز الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.