عبدالله قنيص



نجح الانتشار الأمني لدوريات أمن الجهراء، في القبض على شاب من فئة غير محددي الجنسية وبحوزته كمية من حبوب اللاريكا وقطعة حشيش، حيث حاول الفرار من الدوريات إلا أن محاولته باءت بالفشل وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص.



وقال مصدر أمني إنه خلال تجول إحدى دوريات امن الجهراء اشتبهوا بمركبة، وتم الطلب من قائدها التوقف إلا إنه حاول الفرار والابتعاد عن الدورية فتم طلب الإسناد وتضييق الخناق عليه، وبعدما تمت محاصرته، أطلق ساقيه للريح وتمت مطاردته جريا على الأقدام فتم ضبطه وعند العودة للمركبة تم العثور بداخلها على 252 حبة لاريكا، وكذلك قطعة حشيش، وتم رفع تقرير بالواقعة.