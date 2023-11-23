

سيطرت فرقة إطفاء مركز المنقف على حريق اندلع في سيارة متوقفة بجانب حديقة منزل في منطقة العقيلة تسبب في إحراق عدد من الأشجار.



وكان بلاغ ورد صباح أمس لغرفة عمليات الإدارة العامة لقوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة العقيلة، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركز المنقف لموقع الحريق، حيث تبين أن النار اندلعت في سيارة دفع رباعي متوقفة وامتدت الى حديقة منزل وأتت على الأشجار، وعليه تمت محاصرة النار وإخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات. من جانبه، أكد مصدر إطفائي لـ«الأنباء» أن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب اندلاع النار في السيارة وتسليم الموقع لرجال الأمن.