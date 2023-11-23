القاهرة - محمد صلاح



أعربت الفنانة دينا الشربيني عن حزنها الشديد لقرار تأجيل الفوازير الرمضانية التي كان من المفترض أن تقوم ببطولتها الى رمضان 2025، حيث كانت تتمنى تقديمها الموسم المقبل، لكن المخرج مجدي الهواري أكد لها أن المشروع مازال قائما ولم يتم إلغاؤه، وتم تأجيله للمرة الثانية بسبب ضخامة التحضيرات التي يتطلبها، وكثرة النجوم المشاركين في البطولة، ومنهم: محمد ثروت ورنا رئيس ومحمود الليثي.



والمعروف أن دينا تشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل «كامل العدد 2» مع شريف سلامة وإسعاد يونس وآية سماحة، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ومن إخراج خالد الحلفاوي، بعد نجاح الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في رمضاني الماضي.