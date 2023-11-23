

مفرح الشمري



أعرب عدد من شركات الإنتاج عبر «الأنباء» عن احترامها قرارات وزارة الإعلام، ومنها ما صدر بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية التي تقام في البلاد عقب الأحداث المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة حاليا.



وبعد أكثر من 40 يوما على إصدار قرار التوقف، ناشد أصحاب هذه الشركات وزارة الإعلام والمعنيين بالأمر أن يجدوا لهم حلا لوقف خسائرهم المترتبة على عقودهم المبرمة قبل الأحداث والتزاماتهم التي تتضمن بنودا وشروطا جزائية تكبدوا من خلالها خسائر كبيرة من دون أي تعويضات تذكر!



لهذا يتمنون من وزارة الإعلام السماح لهم باستئناف أنشطتهم حسب آلية تنهي النزيف والخسائر التي يتعرضون لها.