الدوحة - فريد عبدالباقي



تحتضن العاصمة القطرية الدوحة اليوم مراسم سحب قرعة نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما في نسختها السادسة التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو المقبلين، حيث يترقب منتخبنا الأولمبي القرعة التي سيكون فيها بالمستوى الثالث إلى جانب منتخبات الأردن، الإمارات وتايلند، بينما يضم المستوى الأول منتخبات قطر، السعودية، أوزبكستان واليابان، فيما تتواجد في المستوى الثاني منتخبات أستراليا، العراق، فيتنام، وكوريا الجنوبية، وفي المستوى الرابع تأتي منتخبات ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، والصين.

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وفقا لتصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخة الماضية التي أقيمت بأوزبكستان 2022، والتي فاز بلقبها المنتخب السعودي. وتضم قائمة المشاركين في النهائيات منتخب قطر المضيف، إلى جانب 15 منتخبا تأهلت عبر المشاركة في التصفيات خلال سبتمبر الماضي، وهم المنتخبات الـ11 التي تصدرت مجموعاتها وأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

ومن بين المشاركين في البطولة هناك 8 منتخبات شاركت في كل النسخ السابقة، وهي أستراليا والعراق واليابان والأردن وكوريا الجنوبية وقطر والسعودية وأوزبكستان، وعلى الطرف المقابل يخوض منتخب إندونيسيا المشاركة الأولى في النهائيات.

وستتنافس المنتخبات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى مرحلة الدور ربع النهائي فيما تتأهل المنتخبات الحائزة المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ويخوض المنتخب الحائز المركز الرابع مباراة «الملحق» من خلال مواجهة منتخب أفريقي للحصول على مقعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.