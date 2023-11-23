هادي العنزي



بالأغلبية، اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الثالث من ديسمبر المقبل موعدا لعقد جمعية عمومية غير عادية، لانتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية للدورة الانتخابية 2023-2027، وذلك في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العمومية للجنة الأولمبية مساء أمس في مقرها المؤقت بمركز شباب مدينة جابر الأحمد، وبحضور اعضاء الاتحادات المخول لهم بالتصويت.

كما اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية محكمين اثنين للهيئة الوطنية للتحكيم، بحسب اقتراح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية لاعتماد محضر الاجتماع، وتشكيل لجنة انتخابية تدعو لانتخابات مجلس الإدارة الجديد. ويتوقع أن يفتح باب الترشح للانتخاب خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر باجتماع الجمعية العمومية غير العادية، واعتمادها لكافة بنود الاجتماع، وقال: «حريصون على الدفع قدما بالرياضة الكويتية إلى أفضل المستويات، والرياضيون بمختلف الألعاب محل اهتمام ورعاية القيادة السياسية الكريمة، ودعم الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة».



من جهته، أشاد رئيس اتحاد كرة السلة ضاري برجس بالأجواء الديموقراطية التي شهدها الاجتماع، وقال: بكل يسر سارت الأمور في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وقد سارت الأمور وفق اللوائح والنظم القانونية.