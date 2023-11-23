فاز الشيخ د.طلال الفهد بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي للعام 2023، وذلك تقديرا لجهوده الرياضة وعطائه الذي امتد لسنوات طوال محليا وقاريا، وقد شغل الفهد العديد من المناصب القيادية الرياضية في الكويت وقارة آسيا، حيث ترأس مجلس إدارة نادي القادسية لأكثر من دورة انتخابية، وتولى قيادة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال الفترة من 2010 حتى 2016، بالإضافة إلى توليه منصب نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سابقا، ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.



كما أعلن المنظمون لجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي صباح أمس، عن فوز رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو بجائزة الشخصية الرياضية العالمية، وذلك لدوره في تطوير كرة القدم العالمية من خال الاستعانة بمختلف اصحاب الخبرات وكذلك بإدخال التكنولوجيا في التحكيم والإدارة والكشف عن المنشطات وإصابات اللاعبين، وإطلاقه مبادرات نوعية لنشر ممارسة الرياضة في مختلف دول العالم.



وفاز ولي عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي بجائزة الشخصية الرياضية الإماراتية.



وتقاسم جائزة الرياضي الإماراتي، حامل الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023 اللاعب خالد الشحي، والفائز بذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022 سالم الكتبي، وذهبت جائزة الإداري الإماراتي إلى عبد المنعم السيد الهاشمي، لإسهاماته في تطوير ونشر رياضة الجوجيتسو الى العالمية.



وقد انطلقت جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها الأولى سنة 2009 بمباركة كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتأتي هذه الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها في مجال الإبداع الرياضي، لتقدير المبدعين الرياضيين بما يليق بأعمالهم، ودعم الجهود الهادفة إلى تنمية وتطوير القطاع الرياضي في شتى المجالات والنهوض به إلى مستويات عالمية، وقد اقتصرت الجائزة في مرحلتها الأولى على المستويين المحلي والعربي، وشملت ثلاث فئات رئيسية في كل مستوى هي: فئة الإبداع الرياضي الفردي، وفئة الإبداع الرياضي الجماعي، وفئة الإبداع الرياضي المؤسسي.