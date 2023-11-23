كشفت صورة جديدة التقطها تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن تفاصيل غير مسبوقة في مركز أو قلب درب التبانة.



وقال موقع «سكاي نيوز» البريطاني إن الصورة تظهر جزءا من مركز مجرتنا، الذي يبعد بنحو 25 ألف سنة ضوئية عن الأرض، بـ «تفاصيل غير مسبوقة». وأضاف: «رصدت عدسة جيمس ويب أكثر من 50 ألف نجم ومجموعة من النجوم الأولية، وهي نجوم لاتزال تتشكل وتكتسب الكتلة». تابع: «يوجد في قلب هذه المجموعة الشابة من النجوم، نجم أولي ضخم تزيد كتلته 30 مرة على كتلة شمسنا». واستطرد: «تعتبر منطقة تشكل النجوم، المسماة برج القوس C، قريبة بما يكفي لدراسة النجوم الفردية باستخدام تلسكوب جيمس ويب، مما يسمح للعلماء بجمع معلومات حول كيفية تشكل النجوم في هذه البيئة».