ينظم متحف «دورسيه»الذي يعد الأبرز عالميا في مجال الأعمال الانطباعية، بمناسبة مرور 150 عاما على ولادة هذه الحركة الفنية، جولة تشمل مختلف مناطق فرنسا لـ178 من روائعه الـ400، قبل معرض يقام في نهاية 2024 بوشنطن.



وتتوزع اللوحات المشمولة على 34 متحفا في 13 إقليما فرنسيا. وتعرض «طاولة المطبخ» لسيزان مثلا في سان دوني دو لا ريونيون، و«الشرفة»، أحد أشهر أعمال إدوار مانيه، في بوردو، و«غداء على العشب» لكلود مونيه في بيزانسون (شرق فرنسا).



وتبدأ أنشطة الاحتفال بهذه الذكرى في 26 مارس 2024 في باريس من خلال معرض كبير ينظمه متحف دورسيه و«ناشونال غاليري أوف آرت» (واشنطن)، على أن يقام أيضا في العاصمة الأميركية من 8 أسبتمبر 2024 إلى 19 يناير 2025.



ويخصص هذا المعرض الذي يحمل عنوان «باريس 1874. اختراع الانطباعية» لنحو 130 لوحة تعود إلى سنة ولادة الانطباعية التي كسر من خلالها عدد من الفنانين القواعد المفروضة من الأكاديمية.