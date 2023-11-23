عادت شخصية «غاستون لاغاف» الطريفة إلى رفوف المكتبات من خلال مجلّد جديد هو الأول منذ العام 1999 ويحمل توقيع الرسّام الكندي دولاف (مارك دولافونتين) الذي أشاد النقّاد بأمانته لمبتكر هذه الشرائط المصوّرة البلجيكي أندريه فرانكان. وأصدرت دار «دوبوي» 800 ألف نسخة من المجلّد الثاني والعشرين الذي يحمل عنوان Le Retour de Lagaffe «عودة لاغاف» ويقع في 44 صفحة، بدلا من 1.2 مليون نسخة كانت مقررة أساساً. وبدا دولاف في هذا المجلّد شديد الإخلاص لأسلوب فرانكان الذي ابتكر لاغاف عام 1957 وتوفي عام 1997. وقال في مقابلة أجرتها معه إذاعة فرنسا الدولية: «حاولت أن أضيف لمستي. لكنني أردت أيضاً أن أفعل ذلك بنعومة شديدة». وسيجد محبو لاغاف في المجلد الجديد السمات الرئيسية لشخصية الموظف الكسول والأخرق. وأضاف دولاف «طرحت على نفسي ومع الناشر السؤال الآتي: هل نبقيه في عصره الذهبي، أي ستينيات القرن العشرين وسبعينياته (...) أم ننقله إلى زمننا؟ لم أكن مرتاحا لنقله إلى عصرنا، لأن غاستون شديد الارتباط بفرانكان، وقد عبر فرانكان عن جزء من انتقاداته للمجتمع من خلال غاستون».